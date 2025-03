Lanazione.it - "Guardia medica turistica da riattivare"

"Ho avuto una video call con il nuovo direttore generale della Asl Marco Torre per chiedere di istituire il servizio di, servizio che non è più presente ormai da anni a Follonica e che invece sarebbe di estrema utilità e urgenza". E’ quanto annuncia il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani (nella foto). "Al contempo – dice ancora il primo cittadino – sono stati esaminati anche altri temi fondamentali, come la necessità di potenziare il servizio di(adesso coperto da un medico di Gavorrano) e la carenza dei medici di famiglia, situazione che è leggermente migliorata ma che è monitorata sempre con costanza". "Questa call è stata da me richiesta con urgenza in vista dell’avvicinarsi del periodo estivo – sottolinea Buoncristiani –, poiché credo sia di fondamentale importanza fare in modo che una cittàcome Follonica sia dotata di tutti i servizi necessari ai turisti e a non sovraccaricare il punto di Primo soccorso e gli altri professionisti che lavorano al servizio della comunità.