Lanazione.it - Guardando al futuro. Ripetizioni gratis per gli studenti

A scuola per imparare le materie principali come l’italiano, in parrocchia per migliorare l’apprendimento. Qui lesono gratuite, e oltre alle nozioni si impara l’arte della gentilezza, del sorriso e della solidarietà. Tutti uguali:italiani e stranieri. Siamo alla parrocchia Don Bosco dove nel pomeriggio di alcuni giorni alla settimana ci sono i docenti-volontari che si dedicano ai ragazzi. Legratuite sono un altro segmento di volontariato che fa parte del viaggio in parrocchia e nelle attività della Caritas. Due grandi famiglie: parrocchia e Caritas che scrivono una pagina di solidarietà sociale. Una catena di solidarietà che si manifesta in tanti settori. Così nei locali della parrocchia Don Bosco alcuni volontari si dedicano all’apprendimento e all’istruzione.