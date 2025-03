Ilnapolista.it - Grosso: «Io non sono il rigore del Mondiale 2006. Non ero Cabrini ma tutti si aspettavano che lo fossi»

Leggi su Ilnapolista.it

Fabio, quello deldecisivo del. Ecco, lui non ne può più. “Non saprei più cosa dire. Io nonquel, ma la strada che mi portò a calciarlo e quella che ho percorso dopo, per allontanarmi dal dischetto. La seconda non è ancora finita”, dice intervistato da Maurizio Crosetti su Repubblica.A 47 anni ora allena il Sassuolo. Di quella vita fa dice che “pensavo di non avere le qualità per stare tra i campioni, ma sapevo starci. Allenare è anche restituire un po’ della fortuna che ho avuto. Non ho voluto regali, mai vissuto di rendita. Non amo parlare delle cose ma farle. Ho smesso di giocare staccando tutto, ho spento di colpo. Qualcuno scriveva:vuole ritirarsi, e io l’avevo già fatto da sei mesi. Talmente in punta di piedi che non se ne accorsero. E non ho scritto libri, non ho fatto il talent televisivo.