Internews24.com - Grosso dichiara: «Berlino? Non amo parlare del mio rigore. Al debutto in A, a San Siro contro l’Inter stavo per…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il campione del mondo del 2006 si racconta in una lunga intervista a La Repubblica: le suezioniFabio, ex calciatore e campione del mondo con l’Italia nel 2006, recentemente ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, in cui ha condiviso riflessioni e aneddoti sulla sua carriera e sull’esperienza di quel Mondiale indimenticabile.SUL– «Mi chiedevo cosa ci facesse un dilettante arrivato a poco a poco tra i professionisti, partito da un livello tanto basso, in mezzo ai campioni veri. Non ero convinto delle mie qualità per stare lì, però sapevo come starci. Non ero Cabrini o Paolo Rossi, non ero Schillaci ma tutti si aspettavano che lo fossi. Per questo, non amodel mio: è un pezzo del percorso». SUL SUO ESORDIO IN SERIE A – «Alin A, a Sanper segnare il gol del pareggio al novantunesimo: palo.