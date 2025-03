Lapresse.it - Groenlandia, Vance e la moglie visiteranno solo la base spaziale Pituffik

La visita del vicepresidente JDe della second lady Usha allaUsa diavverrà in sostituzione della visita precedentemente annunciata della second lady alla gara di slitte trainate da cani Avannaata Qimussersu a Sisimiut. Lo riferisce l’ufficio del vicepresidente Usa, dopo che lo stessoaveva annunciato a sorpresa su X di volersi unire allanella programmata visita sull’isola. Il vicepresidente e la second lady si recheranno allaper ricevere un briefing sulle questioni di sicurezza artica e incontrare i militari statunitensi. La, ricorda una nota, è l’installazione più a nord del Dipartimento della Difesa. La, gestita dall’821st SpaceGroup della United States Space Force, supporta missioni di allerta missilistica, difesa missilistica e sorveglianza