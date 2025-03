Ilfattoquotidiano.it - Groenlandia, Trump rilancia: “Ci serve, dobbiamo prendercela”. Venerdì Vance e la moglie saranno sull’isola

Le dichiarazioni del governo di Copenaghen sembravano aver chiuso la questione. Invece poche ore dopo Donaldè tornato ad alzare la tensione sulla. “Penso che sia molto positivo che gli americani annullino la loro visita alla società groenlandese. Visiteranno la loro base, Pituffik, e non abbiamo nulla in contrario”, aveva detto il ministro degli Esteri Lars Løkke Rasmussen all’emittente pubblica Dr. Il riferimento era al fatto che l’annunciata visita della delegazione Usa nell’ex colonia danese prevista persarà limitata alla base militare americana situata nel nord-ovest dell’isola. Per Rasmussen il punto fondamentale è che i politici statunitensi non visitino la comunità groenlandese senza essere stati invitati. “La vicenda si è conclusa e questo è positivo”, aveva chiosato il capo della diplomazia.