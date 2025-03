Lanazione.it - Graziella e Braccialini protagoniste del progetto Eccellenze Italiane di Mazda

Arezzo, 26 marzo 2025 – Un connubio per valorizzare l’arte e l’artigianato locale.sarannodelpromosso a livello nazionale daItalia per celebrare l’innovazione tecnologica e la tradizione artigianale rappresentate dalle realtà manifatturiere della penisola, e andranno a creare gioielli e borse ad hoc ispirati alla casa automobilistica e alle sue vetture. La presentazione è prevista in un evento esclusivo con partecipazione su invito in programma alle 18.00 di venerdì 4 aprile nei locali diArezzo in via Donat-Cattin, nel corso di un vero e proprio galà dedicato alla maestria artigianale locale.è un tour sviluppato tra sessantuno tappe in tutta la penisola per cui sono state selezionateimprenditoriali a cui è stato richiesto di dar vita a un manufatto originale capace di simboleggiare il territorio e la filosofia di, in una perfetta sintesi tra estetica, funzionalità, sostenibilità e avanguardia tecnologica.