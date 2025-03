Dayitalianews.com - Gravi violazioni di tipo igienico-sanitarie: chiuse due attività e sequestrati alimenti privi di tracciamento. L’operazione dei Carabinieri del NAS in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

del NAS dihanno condotto nei giorni scorsi una serie di ispezioni mirate alla sicurezza alimentare in tre esercizi commerciali della, individuandoche hanno portato alla chiusura immediata di duedi ristorazione e al sequestro didi tracciabilità.Ristorante chiuso aper condizioni igieniche precarieNel capoluogo pontino, i militari hanno effettuato un controllo approfondito in un ristorante, riscontrandocarenzee strutturali. Le condizioni della cucina, dei servizi igienici e dello spogliatoio sono state giudicate inadeguate, con segnalazioni di manutenzione insufficiente e barriere anti-infestanti non efficaci.A seguito della verifica, l’ASL ha ordinato l’immediata sospensione dell’, stimando il valore della struttura in circa 500.