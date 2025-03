Formiche.net - Grano, navi e diplomazia. Così la Turchia rilancia la sicurezza nel mar Nero

Leggi su Formiche.net

La riapertura ai traffici marittimi del Marcompare tra le pieghe della trattativa per la fine del conflitto. Si parla di rivitalizzare l’accordo di due anni fa per l’esportazione delucraino in corridoi sicuri di transito, con lain veste di garante. In realtà la posta in gioco non è solo limitata alla riapertura di alcuni porti ucraini ma riguarda anche l’accesso al Mardida guerra straniere e di quelle russe attualmente dislocate in altri bacini.Le prime notizie di fonte statunitense che trapelano dai colloqui di Riad tra Washington e Mosca di qualche giorno fa dicono che “Stati Uniti e Russia hanno concordato di garantire in Marunagazione sicura, eliminare l’uso della forza, prevenire l’impiego di mercantili per finalità militari.Entrambi accettano con piacere i buoni uffici di Paesi terzi nella prospettiva di supportare il raggiungimento di accordi.