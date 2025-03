Ilrestodelcarlino.it - Grandine nel Forlivese e Faentino, la Regione: “70 milioni presto a disposizione”

Bologna, 26 marzo 2025 – Dopo laeccezionale che ieri, martedì 25 marzo, ha toccato i territori(foto), i tecnici dellaEmilia-Romagna sono andati nelle province colpite per effettuare sopralluoghi. Palline di ghiaccio grandi come ciliegie hanno, infatti, colpito in particolare coltivazioni e frutteti. maltempo, grandinata, corso Garibaldi,, pioggia, foto Stefano Tedioli “Si tratta di un’area circoscritta tra la provincia ovest di Forlì e il, con fenomeni localizzati ma molto intensi. Stiamo comunque già effettuando le prime ricognizioni per venire a conoscenza di quante sono le aziende colpite e quanti ettari agricoli sono stati interessati dal fenomeno, e in seguito raccoglieremo le segnalazioni dei danni agli impianti produttivi, in particolare frutticoli”, ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi.