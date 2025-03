Ilrestodelcarlino.it - Grandinata mai vista, strade liberate con il trattore. “Come una nevicata”

Fiuminata, 26 marzo 2025 – “Unacosì a Fiuminata non l’ho mai. Abbiamo dovuto liberare la strada con il. Sulledel capoluogo, in particolare nella parte bassa, c’erano venti centimetri di grandine”. Il sindaco di Fiuminata Vincenzo Felicioli racconta la giornata di maltempo di ieri. Non solo grandine. È scesa anche molta acqua, soprattutto nelle frazioni di Castello e Castagna, dove diversi garage e cantine di abitazioni private sono stati allagati ieri pomeriggio. “Con gli operai comunali siamo stati impegnati tutta la notte, abbiamo corso per cercare di risolvere subito le problematiche – prosegue il primo cittadino -. Non si è trattato certo dell’ondata di maltempo di tre anni fa, ma comunque è stato necessario intervenire. La cosa assurda è che in queste due frazioni sono stati registrati allagamenti, nel capoluogo questaeccezionale.