Gossipnews.tv - Grande Fratello, Zeudi Di Palma Imbarazzante: Sapete Quanto Guadagna?

Leggi su Gossipnews.tv

Dirivela il suo stipendio da modella e il pubblico resta senza parole. Ecco che cosa ha detto!Tra confessioni intime e rivelazioni inaspettate,torna a far parlare di sé grazie a una delle protagoniste più amate di questa edizione:Di. L’ex Miss Italia ha lasciato tutti a bocca aperta raccontando, senza filtri,realmente ogni mese lavorando come modella.Durante una conversazione sincera nella Casa,ha rivelato che il suo compenso medio si aggira intorno ai 500 euro al mese. Una cifra sorprendente, soprattutto considerando la sua popolarità e visibilità. Ma la verità è ancora più amara: ci sono mesi in cui può arrivare are anche 2000 euro, seguiti da periodi di totale inattività. Settimane intere senza un lavoro, senza entrate, solo con la speranza che qualcosa si muova.