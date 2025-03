Isaechia.it - Grande Fratello, Zeudi Di Palma dura contro Helena Prestes: “Lei pensa che…”

Nella Casa delDi, confidandosi con l’amica Chiara Cainelli, ha analizzato il comportamento di.Gli animi tra i sei concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini (, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi sono stati eletti finalisti, mentre Chiara e Mariavittoria Minghetti sono al televoto e solo lunedì scopriremo chi delle due giocerà per la vittoria), diventano sempre più tesi. Specialmente tra, ormai, il rapporto sembra essere irrecuperabile. Nello specifico, la modella brasiliana ha accusatodi essere una stratega e di averla usata per arrivare in finale e poi salire sul podio del(QUI le sue parole). D’altra parte l’ex Miss Italia ha definito contraddittorie le ultime azioni compiute da