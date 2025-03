361magazine.com - Grande Fratello, Stefania irrompe sulle critiche: “Non tifo per lei”

Leggi su 361magazine.com

Orlando inondata didai fan di Zeudi Di Palma: cosa sta accadendo fuori dalla CasaOrlando ha abbandonato il reality show quasi ad un passo dal gran finale. L’ex gieffina durante la sua breve avventura in Casa si è esposta fin dal primo momento parlando della coppia Lorenzo-Shaila, ed ha affrontato anche diversi confronti con Zeudi, Chiara ed altre inquiline.Leggi anche Giulia Salemi annuncia una nuova avventura: i primi dettagliEcco cosa emerge dalle parole dell’ex gieffinanelle ultime ore è stata inondato dida parte dei fan di Zeudi. Le due donne hanno affrontato uno screzio, e da quel momento i sostenitori dell’ex Miss Italia hanno iniziato a riempirla di commenti spiacevoli. Cosa accadrà nel corso della finale che andrà in onda lunedì 31 marzo? La Orlando viste leha deciso di intervenire con una stories Instagram affermando:“Volevo comunicare ai sostenitori (tossici) di Zeudi che non le state facendo un favore andando ad offendere, minacciare o intimorire chiunque non faccio ilper lei”.