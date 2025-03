Movieplayer.it - Grande Fratello: Shaila, Lorenzo e Zeudi, fan in azione con raccolte fondi per viaggi e regali di lusso

I fan delsi mobilitano per i loro beniamini conperesclusivi, regali di lusso e momenti speciali, dimostrandoaffetto e supporto. I fan dei concorrenti delsi stanno organizzando per rendere più dolce il ritorno dei loro beniamini nel mondo reale. In particolare, i sostenitori della coppiaGatta eSpolverato e quelliDi Palma hanno avviato diverseper regalare loro esperienze esclusive, come, bottiglie di vino pregiato e persino un giro in yacht. Alcune di queste iniziative, però, hanno una finalità più nobile, come la raccolta Care for Gaza promossa dai fan dell'ex Miss Italia. Uno in Kenya per i due gieffiniGatta non è riuscita a raggiungere la finale del .