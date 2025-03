Grande Fratello Shaila in crisi | cosa farà lunedì

Leggi su 361magazine.com

Gatta sta affrontando un periodo didopo l’eliminazione. Ecco come staGatta è stata eliminata dal reality show ad un passo dal gran finale. La ballerina fin dal primo giorno si è messa in gioco ma non è bastato. Durante la semifinalesi è scontrata al televoto con Helena e Chiara, dove purtroppo ha dovuto abbandonare il gioco mentre Helena è stata eletta quarta finalista e Chiara prosegue la corsa verso la finale.Leggi anche Francesco Totti difende la sua scelta di andare in Russia: “Sono un uomo di sport”Il nuovo gesto della concorrente.Nelle ultime ore l’esperta del gossip Deianira Marzano ha rivelato: “Confermo cheè in un momento di forte. Spero davvero che tutto possa tornare alla normalità, soprattutto con Lorenzo.