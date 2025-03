Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila Gatta torna sui social dopo l’eliminazione in semifinale: “È stranissimo!”

Ha dovuto lasciare la Casa dela un passo dalla finale una delle più discusse quanto indiscusse protagoniste di quest’ultima edizione del reality show, ovvero. La ballerina ha perso al televoto contro Chiara Cainelli, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che arrivata in sordina ha sbancato puntatapuntata ogni televoto, ed Helena Prestes, quarta finalista.la puntata di lunedì, sarebbe spuntato anche un retroscena. Sembrerebbe infatti chenon abbia preso bene. Stando ad alcune voci di corridoio, lasarebbe esplosa in lacrime per Lorenzo Spolverato e avrebbe discusso con Stefania Orlando.Secondo alcuni rumor l’ex velina di Striscia la Notiziaessere uscita dalla Casa non si aspettava tutte queste critiche e si è trovata davanti una realtà un po’ diversa da quella che immaginava quando era ancora in gioco.