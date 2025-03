Movieplayer.it - Grande Fratello: “Shaila Gatta è pronta a lasciare Lorenzo”, l’indiscrezione,

Su, dopo l'eliminazione dal, spunta un clamoroso retroscena: alla fine del reality potrebbe dire addio aSpolverato. Ecco cosa sta accadendo. Nella puntata del 24 marzo del, tre concorrenti hanno lasciato la casa ad un passo dalla finale, Giglio, Javier e, eliminata al televoto contro Helena Prestes. Se in diretta l'ex velina è apparsa serena, dietro le quinte ha mostrato tutt'altra reazione, manifestando tutta la sua amarezza per l'eliminazione. Le lacrime die la lite con Stefania Orlando Secondo segnalazioni riportate da Deianira Marzano e Amedeo Venza, una volta spente le telecameresarebbe scoppiata in lacrime. Inoltre, si sarebbe verificato un acceso litigio con Stefania Orlando negli studi del programma.