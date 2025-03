Isaechia.it - Grande Fratello, Javier Martinez torna sui social dopo la semifinale: il suo pensiero per Helena Prestes

Lunedì sera è andata in onda su Canale 5 ladel(QUI il resoconto), il reality show condotto da Alfonso Signorini, che sta ormai per chiudere i battenti.Per questo motivo, nel corso della scorsa puntata, sono stati eliminati ben tre concorrenti: Shaila Gatta, Giglio e. Proprio quest’ultimo nelle scorse ore èto suie ha dedicato unalla fidanzata,, decretata finalista proprio nel corso dell’ultima puntata.Il pallavolista, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un carosello di foto in compagnia della modella con la dolce didascalia “Già mi manchi”, corredato da un cuore rosso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daMARTÍNEZ (@javimartine7), poi, nelle sue storie, ha ripreso una frase di, in riferimento al momento in cui finalmente si rivedranno fuori dalla Casa, scrivendo “Hai detto bene, manca poco.