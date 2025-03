Notizieaudaci.it - Grande Fratello, il direttore di Canale 5: ‘Rispetta la dignità umana, non è trash’, replica Codacons

“Mi permetto di rispondere alle vostre osservazioni, evidenziando come il programma, a nostro avviso, rispetti norme e regolamenti e, senza dubbio, la“. A metterlo nero su bianco è ildi5 Giancarlo Scheri che, in una lettera inviata in risposta al, traccia alcuni punti in difesa della trasmissione dopo le polemiche e la lettera dell’Associazione dei consumatori inviata a Pier Silvio Berlusconi. Giancarlo Scheri: ‘Regole rispettate’A rispondere è però ildella rete perché, spiega, “Pier Silvio Berlusconi, pur avendo tracciato una chiara linea editoriale per un’offerta televisiva moderna e di qualità, non può esercitare un controllo diretto su ogni dettaglio delle trasmissioni. È compito delle produzioni e della direzione di rete garantire il rispetto di tali principi”.