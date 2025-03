Latuafonte.com - Grande Fratello, Helena vincerà? Calvani: “Lo farai per tutti noi”

Leggi su Latuafonte.com

Prestes questa edizione del? Il pubblico generalista lo spera e l’attenzione è puntata tutta su di lei, che ha trionfato contro i fan di Zeudi Di Palma diventando la quarta finalista. La sua elezione è stata indimenticabile per la maggior parte dei telespettatori. Sono tanti coloro che hanno condiviso le loro reazioni di festa nel vedereprendere il suo posto in finale, battendo Chiara Cainelli e Shaila Gatta con una bella percentuale. Lo studio si è mosso in suo sostegno quando, insieme alle due sfidanti, è approdata in studio durante la semifinale. E anche gli ex concorrenti hanno festeggiato per lei. Ora una frase di Lucasta facendo sognare.news ultima ora:è la speranza diL’elezione diPrestes come quarta finalista delrappresenta una vittoria per molti.