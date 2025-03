Tvzap.it - “Grande Fratello”, gesto choc di Lorenzo contro Helena: cosa ha fatto

Si scaldano gli animi nella casa del. Durante la sistemazione della spesa,ha pronunciato un commento che non è passato inosservato, scatenando la furia dei fan diPrestes.La polemica sulla frase dial “”Il motivo della polemica è stata una frase poco elegante sulla verza cucinata dalla modella brasiliana. Secondo quanto riportato sui social,avrebbe affermato che il piatto preparato daera talmente pessimo da meritare di finire direttamente nella spazzatura.L’uscita dinon è piaciuta afalle sostenitrici di, che hanno visto nelnon solo un disprezzo per il cibo, ma anche una mancanza di rispetto per l’impegno della concorrente. I social si sono immediatamente riempiti di commenti indignati.