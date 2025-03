Notizieaudaci.it - Grande Fratello, cosa è successo tra Giglio e Yulia dopo l’eliminazione del parrucchiere

Leggi su Notizieaudaci.it

La storia d’amore traBruschi e ilLuca, nata sotto i riflettori del, continua a tenere banco tra gossip, indiscrezioni e chiarimenti pubblici. La relazione tra i due ex concorrenti è stata messa alla prova da numerose voci e polemiche, culminate condi Lucali dalla casa più spiata d’Italia durante la puntata del 24 marzo.I rumor e la difesa diGià due mesi fa,Bruschi è stata travolta da indiscrezioni che la vedevano protagonista di una serata con un ex tentatore di Temptation Island. La modella toscana ha però subito chiarito che si trattava di un’uscita in compagnia di molti amici, smentendo ogni insinuazione. Dalha rassicurato il suo compagno:“Amore, va tutto bene. Stai tranquillo, dicono falsità, ma nulla può scalfire il nostro sentimento.