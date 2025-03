Isaechia.it - Grande Fratello, “certo che un abbraccio a Shaila potevi darlo anziché fare quelle scene per Helena”: la reazione social di Tommaso Franchi

Leggi su Isaechia.it

Dopo aver dovuto lasciare la Casa delnel corso della puntata del 18 marzo,ha iniziato aun po’ di ‘pulizie di primavera’ sui suoi, togliendo il ‘segui’ a diversi suoi ex compagni di avventura.Alcune mosse, come quella di togliere dal proprio profilo Instagram anche i video condivisi dalla pagina ufficiale del reality show e il ‘segui’ allo stesso Alfonso Signorini, sono sembrate un voler prendere le distanze dal programma. Un gesto su cui ha ironizzato anche il conduttore durante la semifinale dello scorso lunedì.Presente appunto in studio,ha esultato insieme a Stefania Orlando, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli per il quarto posto da finalista diPrestes.javier che corre ad abbracciarla loro con le lacrime agli occhi mattia federico stefanialuca tutti in delirio per lei chi cazzo è la protagonista???##heleners #helevier pic.