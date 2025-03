Ilrestodelcarlino.it - Grande attesa ai Romiti. Maxi cordata di candidati

È uno dei quartieri di Forlì con il maggior numero di– ben 25 – ma anche uno di quelli in cui l’atmosfera pre-elettorale è più tesa. Ai, infatti, ci si prepara al voto di domenica come a un evento davvero importante: una consapevolezza data, forse, dall’alluvione del 2023 che, con le sue terribili conseguenze, ha reso più evidente l’importanza di un buon comitato di quartiere, capace di affrontare anche situazioni di emergenza che, fino a pochi anni fa, non si immaginavano possibili. Tra i nomi deidiversi sono quelli che formavano il comitato uscente, primo tra tutti quello del coordinatore Stefano Valmori. Si ricandidano anche Maurizio Naldi, attuale vice, e Ubaldo Biguzzi. Gli altri in lista, invece, sono nomi più o meno nuovi: alcuni sono considerati vicini all’attuale comitato e già attivi nel quartiere, mentre altri sono new entry.