Ilfattoquotidiano.it - Gran Bretagna, ecco chi paga il riarmo. Con i tagli del governo meno aiuti ai disabili e 250mila poveri in più

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Come annunciato, arrivano ialla spesa sociale britannica. Il denaro “risparmiato” servirà anche per finanziare l’aumento del budget per armi ed esercito che Londra è intenzionata a portare dal 2,3 al 2,5% del Pil (circa 5 miliardi in più all’anno). E, visti i tempi che corrono, potrebbe essere solo un primo passo. La sforbiciata presentata oggi dalla Cancelliera dello Scacchiere (l’equivalente del nostro ministro dell’Economia, ndr) Rachel Reeves ammonta a 4,8 miliardi di sterline (5,7 miliardi di euro). Oltre a questo è stato annunciato ilo di 2 miliardi di sterline (2,4 miliardi di euro) l’anno delle risorse destinate agli apparati dell’amministrazione pubblica del Civil Service, pari al 15% dei fondi a disposizione per il settore.Secondo le simulazioni dello stesso, con queste misure più di 3 milioni di famiglie inglesi subiranno una penalizzazione, con una perdita media di 1.