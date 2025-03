Sportnews.eu - GP del Giappone orari, quando si corre: la Ferrari qui non vince dal 2004

Leggi su Sportnews.eu

si svolgeranno le prove libere, le qualifiche e la gara del GP del, glida annotarsi e qual è la copertura televisiva prevista per diretta e differita.GP del, questo sarà il terzo appuntamento della stagione, e sirà ancora sul versante Pacifico, dopo i gran premi di Australia e Cina. A Melbourne e Shanghai c’è stato un dominio più o meno netto della McLaren, che è riuscita a piazzare entrambi i suoi piloti sul gradino più alto del podio, centrando anche una doppietta e mancandone un’altra a causa della pioggia. Per ora è la scuderia inglese quella da battere, con una Red Bull troppo imperfetta ed una Mercedes affidabile ma non attrezzata alla vittoria con continuità a seguire nelle gerarchie.GP delsi: laqui nondal– sportnews.