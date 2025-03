Lettera43.it - Google, arriva in Italia AI Overview: come cambia la ricerca sul web

Il 26 marzo potrebbe essere una nuova data zero per lasu Internet.ine in altri sette Paesi dell’Unione europea AI, la nuova funzione dilanciata a maggio 2024 negli Stati Uniti che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa Gemini,ndo radicalmente la nostra esperienza sul browser e la sua interfaccia. Una vera rivoluzione del modo in un agiamo in Rete per fugare dubbi, ottenere informazioni su un determinato fatto o dato e soddisfare anche le semplici curiosità. In pratica, quando si cercherà qualcosa online, prima del tradizionale elenco di linkAIforniràrisultato primario un breve riassunto, scritto con linguaggio naturale e discorsivo. Ed è già in corso la sperimentazione della fase due: AI Mode consentirà agli utenti di dialogare,con un chatbot, con l’IA di Mountain View.