Iodonna.it - Google AI Overview basata sull’intelligenza artificiale, promette di rivoluzionare il modo in cui cerchiamo e otteniamo informazioni. L'innovazione, però, divide

Leggi su Iodonna.it

Il panorama della ricerca online, si arricchisce di una novità rivoluzionaria: approda in ItaliaAI. A partire da oggi, questa funzione avanzata,generativa, sarà disponibile anche per gli utenti del Belpaese, segnando un ulteriore passo avanti nell’del motore di ricerca più famoso al mondo. Con AI, infatti,di fornire risposte non solo rapide, ma anche articolate e dettagliate, capaci di andare oltre i classici elenchi di link. Governare l’Intelligenzaper superare le paure sulla nuova tecnologia X AIanche in Italia: cos’è e come funzionaL’introduzione nel nostro Paese, è parte di un rollout europeo che coinvolge, oltre all’Italia, Paesi come Germania, Spagna, Portogallo e Svizzera.