Gonne primavera-estate 2025: 7 modelli da acquistare ora

Capo imprescindibile a delineare le basi di un degno guardaroba femminile, ma non solo, la gonna è sottoposta di stagione in stagione ad un instancabile processo di reinterpretazione sotto le abili mani delle più autorevoli personalità di spicco della moda. È ciò che è accaduto anche con laall’orizzonte: il risultato? Una fusione imprevista fra tradizione e contemporaneità.Tendenze, ipiù in secondo le sfilateA svelare a qualidiapprestarsi a fare spazio con lasullo sfondo sono, come tradizione vuole, i defilé di stagione.Da preferire a vita alta o tremendamente bassa, maxi, mini oppure midi, la gonna simboleggia senza ombra di dubbio la più efficace tacita modalità per congedare definitivamente il gelo dell’inverno ed accogliere a braccia aperte il periodo delle fioriture, e le grandi maison si sono trovate tutte estremamente d’accordo su questo punto.