Golden Gala 2025 i primi nomi per lo show dell’Olimpico | Furlani contro Tentoglou Battocletti torna a Roma per sfidare Chebet

Leggi su Sportface.it

Chiusa con i Mondiali di Nanchino una stagione indoor che ha reto enormi soddisfazioni all’Italia, il calendario internazionale dell’atletica inizia a virare verso i grandi appuntamenti all’aperto. La manifestazione iridata di Tokyo è ancora lontana diversi mesi, ma nel frattempo ci sarà la Wanda Diamond League a offrire spunti ed emozioni a non finire in questo periodo. Il culmine, per gli appassionati italiani, non può che coincidere con lo storicoPietro Mennea, che quest’annonel mese di giugno, venerdì 6 giugno allo Stadio Olimpico. E a poco più di due mesi iniziano ad arrivare iannunci, che si susseguiranno nel corso delle prossime settimane di avvicinamento all’evento.Mattia– Francesca Grana/FIDALSFIDA ANCORANon si può che partire dalla fresca medaglia d’oro mondiale del santo in lungo Mattia, che sfiderà ancora una volta Miltiadissulla pedana della Capitale.