Goat Direct Showcase annunciato con data ed orario da Coffee Stain North

hal’inaugurazione di, un nuovodestinato a rivelare una pletora di entusiasmanti annunci del franchiseSimulator per il 2025!In programma il 1° aprile, anniversario del lancio del gioco originaleSimulator, “” presenterà rivelazioni in anteprima mondiale per titoli comeSimulator 3, insieme a una serie di annunci dai partner di, tra cui un aggiornamento sul precedentemente rivelatoSimulator: The Card Game, così come molte altre notizie top secret!La vetrina “” sarà trasmessa in diretta il 1° aprile alle 15:00 BST / 16:00 CEST / 07:00 PDT / 10:00 EDT, e gli amanti delle capre di tutte le età potranno vedere il video sul canale YouTube diSimulator.Santiago Ferrero, direttore creativo di, ha affermato:“Venite tutti quanti al gran finale dell’anno dell’anniversario diSimulator! Il 2024 sarà sempre l'”Anno della Capra” nei nostri cuori, ma non vediamo l’ora di celebrare rivelazioni ancora più entusiasmanti in arrivo nel 2025.