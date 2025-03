It.insideover.com - Gli Usa pressano l’Iran e dispiegano i bombardieri B-2 Spirit nell’Oceano Indiano

Uno schieramento di forze che si vede raramente è stato promosso dalla United States Air Force presso la base di Diego Garcia, isola dell’Oceano, nel territorio britannico delle Isole Chagos, prossimo a passare sotto il controllo delle Isole Mauritius. Nelle ultime 48 ore i canali telematici di intelligence su fonti aperte (Osint) legati al mondo militare hanno segnalato un grande viavai di mezzi attorno all’isola posta quasi 1.800 km a Sud-Ovest dalle coste indiane e, in particolare, l’arrivo di ben 5stealth B-2, un quarto dell’intera flotta a disposizione di Washington.La concentrazione ha un valore strategico non indifferente in tempi di tensioni geopolitiche elevate nel vicino scenario mediorientale. Impossibile non pensare a un tentativo di Washington di esercitare pressione sul massimo rivale strategico nella regione,, direttamente o indirettamente.