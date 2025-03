Ilfattoquotidiano.it - Gli storici “bocciano” Valditara: “Vuole colonizzare i manuali. Fino alla Costituzione saltando il fascismo”

Non si placano le polemiche contro le nuove Indicazioni nazionali pubblicate nei giorni scorsi sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito. Sindacati, associazioni, esperti delle diverse discipline contestano i contenuti ma anche la consultazione messa in atto colpevole – a detta loro – di non essere realmente partecipativa. Persino la più moderata Cisl Scuola ha scritto in un comunicato: “Non vi è alcuno spazio diverso da quello verso il quale si “incanala” la formulazione dei quesiti”. E la Flc Cgil con una serie di soggetti che si occupano di scuola tra i quali il Movimento di cooperazione educativa, il Cemea, la Rete degli studenti medi e altri ha convocato un’assemblea nazionale per il 2 aprile all’Università Roma Tre al fine di analizzare il testo del nuovo provvedimento e chiederne la riscrittura “condivisa”.