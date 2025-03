Ilfoglio.it - Gli arrosticini di Salvini, tra un vertice a Palazzo Chigi e un question time alla Camera

Tra une un, Matteospunta al villaggio “Agricoltura È” organizzato dal ministro Francesco Lollobrigida. Il vicepremier della Lega si materializza all’ora di pranzo e si offre per un tour tra gli stand enograstronomici. Immancabile la foto a mo’ di spada con gli(abruzzesi) poi mangiati con foga e gusto. Il capo della Lega non risultava tra gli invitatimanifestazione, ma lo spirito di Lollo è sceso su di lui. E così ancheha fatto capolino tra queste prelibatezze del Made in Italy. Alle 18.30 chiuderà la premier Giorgia Meloni.