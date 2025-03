Calciomercato.it - Giuntoli riparte subito dopo la Juventus: ha già un club in Serie A

Le ultime sul futuro dell’attuale Direttore sportivo delbianconero: l’addio è sempre più probabile, ecco da dove ripartirà l’ex NapoliLa stagione dellaè davvero da dimenticare. I bianconeri, eliminati dalla Champions League e dalla Coppa Italia, per mano di due squadre di certo alla portata come Psv Eindhoven ed Empoli, hanno detto addio definitivamente anche al sogno Scudetto.la: ha già uninA (LaPresse) – Calciomercato.itNon va scordato, d’altronde, che alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, erano in molti a credere nel titolo. Poi, però, il pesantissimo ko contro i bergamaschi e quello contro la Fiorentina, hanno riportato tutti con i piedi per terra. Anzi, in casa Juve è subentrata la paura di non riuscire a centrare il quarto posto: così ilbianconero ha deciso di esonerare Thiago Motta, affidandosi a Igor Tudor.