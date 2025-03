Quotidiano.net - Giulia De Lellis e Tony Effe insieme alle Maldive: fine della crisi?

Roma, 26 marzo 2025 – Come procede la storia d’amore fraDe? A giudicare dal profilo Instagraminfluencer e conduttrice sembra scongiurato il momento diche la coppia, secondo alcune voci, stava attraversando. I due stanno infatti trascorrendo una vacanza, condividendo sui social il racconto del viaggio nell’atmosfera del paradiso azzurro. Le vocie la rispostacoppia Ospite del programma ‘Stasera c'è Cattelan’aveva spiegato al pubblico: “Lei è molto impegnativa, per me è una cosa nuova. Ci sto mettendo il 100%". Parole che sembravano voler allontanare proprio le voci circolate su una presunta. Le cose invece sembrano andare a gonfie vele tra i due. Adesso la coppia si trova su una spiaggia tropicale in un lussuoso resort delle: una fuga romantica testimoniata dimmagini cheDesta condividendo nelle Stories del suo profilo Instagram.