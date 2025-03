Puntomagazine.it - Giugliano: dopo le dichiarazioni di Pezzella, terremoto nel Movimento 5 Stelle

: malumori interni latenti e incertezza sulle elezioni scuotono ilcittadino. Micillo costretto ad intevenire– I malumori erano latenti in città all’interno dei pentastellati, ma sono venuti tutti tutti fuori quando lo scorso mese si è consumata la sfiducia del Sindaco Pirozzi. Che ha visto la firma di tutti i consiglieri 5, tranne Pirozzi.In quel frangente la redazione del Punto! contattò il già Consigliere comunale e metropolitano Salvatoree già dalle prime battute era chiaro il suo disappunto su quanto accaduto.La sua posizione la ha ribatita anche a “Campania Oggi“, dove ha anche aggiuto chiaramente che lui non si candiderà di nuovo con Pirozzi.Non disdegnerebbero, invece, la ricandidatura con Pirozzi i restanti consiglieri pentastellati, come hanno dichiarato nel documento che sanciva la sfiducia con tanto di firme.