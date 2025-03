Sport.quotidiano.net - Giroud, nostalgia canaglia: parole al miele per il Milan

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 26 marzo 2025 – Se c'è un giocatore che è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi delnegli ultimi anni è senza dubbio Olivier. L'attaccante, arrivato in rossonero nell'estate del 2021 dopo l'esperienza di tre anni al Chelsea, è subito diventato un idolo della tifoseria del diavolo, contribuendo in prima persona alla conquista del campionato del 2021-22. Nella prima stagione nel capoluogo lombardo, infatti, il centravanti francese metterà a segno undici centri in Serie A, tra i quali la pesantissima doppietta contro l'Inter il 5 febbraio del 2022, fondamentale per la conquista del tricolore della squadra rossonera. Sempre nello stesso anno, inoltre,risulterà essere il giocatore straniero più anziano a raggiungere la doppia cifra alla stagione d'esordio nel campionato italiano.