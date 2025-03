Oasport.it - Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi Viladecans The Style Outlets-La Molina: orari, altimetria, tv, favoriti. Sfida Ayuso-Roglic

Arrivo in salita per ildinella terza frazione che parte daThee giunge a La. Sarà sicuramente spettacolo sul finale: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso,, programma e.PERCORSO TERZADISi prevede battaglia ad alta quota.lunga con ben quattro salite e arrivo in vetta. Se appare lecito pensare che il Coll d’Estenalles, seconda categoria di 13,3 chilometri al 3,9%, non inciderà in maniera significativa sull’andamento della gara è altrettanto scontato affermare che il finale sembra promettere scintile. Nell’ultima sessantina di chilometri si scalano il Coll de la Batallola, terza categoria di sette chilometri, al 3,4%, il Coll de la Creueta, 20,3 chilometri al 5,1 %, e La, prima categoria di 12,2 chilometri al 4,4 % di pendenza media.