Ilgiorno.it - Giovanni Sala, morto davanti a Sky: i vigilantes a processo per omicidio preterintenzionale

Milano, 26 marzo 2025 – Andranno ain Corte d’Assise con l’accusa dile due guardie giurate che, nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, intervennero per bloccare, 34 anni,alla sede di Sky a Rogoredo., come appariva chiaro anche dalle immagini riprese dalle telecamere era “in evidente stato di alterazione”, quando tentò di entrare nelle sede della emittente televisiva e fu bloccato dalle guardie. Morirà poi per arresto cardiaco, dopo essere stato tenuto a terra con un ginocchio sulla sua schiena per più di un minuto. L’udienza La decisione, al termine dell’udienza preliminare è della gup Patrizia Nobile, che ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio per i due imputati di 46 e 64 anni formulata dal pm di Alessandro Gobbis e fissato la prima data delper il 19 maggioalla Corte d’Assise.