Sport.quotidiano.net - Giovanili. Doppia gioia per l’U17. Ko invece l’U19 a Ferrara

Due vittorie per l’Under 17 e una sconfitta per l’Under 19 nel weekend ditargato Rbr. Gli Angels Rbr Under 17 vincono due partite tra le mura amiche: la prima molto largamente con Academy Piacenza (112-68), la seconda ancora con buon margine con International Imola (78-58). Con Piacenza, i clementini vanno subito sull’8-0, si ritrovano a +23 all’intervallo (55-32) e dilagano nel secondo tempo. Il tabellino: Almasi 14, San Martini 3, Bracci 7, Ciancarelli 14, Tassani 10, Ronci 11, Trevisani 6, Tura 8, Gnepa 2, Arcangeli 3, Altini 16, Ricci 18. All.: Brugè. Nella seconda gara ad avere l’approccio migliore sono gli ospiti imolesi ma, dall’11-12, ecco il parziale Angels per il +6 di fine primo quarto e il +14 dell’intervallo (40-26). Nella ripresa nessun problema per Santarcangelo e gara prestyo in ghiaccio.