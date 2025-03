Biccy.it - Giovane cantante di Amici annuncia la gravidanza: “Mamma a 25 anni”

Periodo davvero speciale per unadelle diciassettesima edizione di. Emma Muscat ha fatto un doppio annuncio, prima rivelando che venerdì uscirà il suo singolo Tutto Quello Che Ho e poi comunicando la sua. La 25enne in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi ha confessato di aver scoperto di essere incinta a inizio dicembre, pochi giorni dopo il suo compleanno.meride embed="25893"Emma (molti di voi se la ricorderanno anche per la storia con Biondo)ha dichiarato che lei e il suo compagno non sanno se sarà una femmina o un maschio e che non vogliono nemmeno saperlo, entrambi desiderano che sia una sorpresa fino al giorno del parto. Per questa ragione lamaltese sta preparando una lista di nomi sia femminili che maschili. La Muscat al momento ha un unico desiderio, che la creatura che darà alla luce prenda la sua voce o almeno la sua empatia.