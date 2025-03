Giornalista russa uccisa da una mina al confine con l’Ucraina | chi era Anna Prokofieva

Leggi su Fanpage.it

La corrispondente di guerra di Channel One,, è morta "mentre svolgeva il suo dovere professionale", ha fatto sapere la stessa emittente. Avrebbe calpestato unalasciata dai militari di Kiev, nella regione di Belgorod. Era stata ampiamente criticata per la sua narrazione, strettamente legata alla propaganda, e in particolare per aver definito l'Ucraina "Stato 404", termine informatico che indica un errore.