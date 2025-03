Lettera43.it - Giornalista inserito nella chat del Pentagono, Waltz: «Colpa mia»

Leggi su Lettera43.it

Il consigliere per la Sicurezza nazionale di Donald Trump, Michael, ha ammesso di aver aggiunto per errore il direttore dell’Atlantic, Jeffrey Goldberg, a unariservata dei funzionari senior di Trump su Signal. Nel gruppo, che includeva il vicepresidente JD Vance e il segretario alla Difesa Pete Hegseth, si discutevano i dettagli operativi degli attacchi contro gli Houthi in Yemen. In un’intervista a Fox News,ha dichiarato di «assumersi la piena responsabilità» dell’errore. Ha spiegato di aver avuto il numero di Goldberg salvato sotto un altro nome a causa di «un errore del suo staff», ma ha insinuato che il«in qualche modo sia riuscito a farsi strada nel gruppo Signal». «È ovvio che non ho visto questo sfigato», ha aggiunto, annunciando di aver chiesto l’intervento di Elon Musk per chiarire l’accaduto: «Abbiamo le migliori menti tecniche al lavoro».