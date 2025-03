.com - Gioco pericoloso, recensione: Elodie si consacra al cinema grazie al noir con Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta

Leggi su .com

La nostradi, trionfotografico di, protagonista coneddeldi Lucio Pellegrini, che strizza l’occhio alcon furbizia e un pizzico di sentimentorappresenta un tipo dimolto presente negli Stati Uniti che in Italia ha però fatto fatica a essere compreso e – in qualche maniera – apprezzato. L’azzardo, in quest’occasione, l’ha tentato Lucio Pellegrini scommettendo su un cast molto particolare che mette in luce diverse sfumature delarrivando a toccare, velatamente, il thriller.C’è spazio anche per i sentimenti, vissuti più carnalmente, tra seduzione e inganno. Questo aspetto è tratto da alcuni riferimenti che, all’interno dell’opera, vengono citatia determinati rimandi e dettagli scenici.