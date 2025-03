Oasport.it - Ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani sollevata dall’incarico: non è più la DT dell’Italia

è statae con effetto immediato non è più la Direttrice Tecnica della Nazionale Italiana di. Andrea Facci, neoeletto Presidente della Feder, ha deciso di non confermare la direzione tecnica del settore e assumerà la carica ad interim fino al 30 giugno, in attesa di una nuova nomina (al momento non si ha idea su chi possa ricadere). Lo stesso Facci ha precisato: “Nella sezione, visto che lo Statuto prevede che sia io a scegliere, ho ritenuto di non confermare la direzione tecnica di. Sarò io ad occuparmene ad interim, fino al 30 giugno, quando verranno definite anche le altre direzioni tecniche“.è accusata di maltrattamenti dal GIP di Monza, che tre settimane fa ha respinto la richiesta di archiviazione e ha ordinato alla Procura di disporre l’imputazione coatta.