Ginnastica Emanuela Maccarani non guiderà più le azzurre della ritmica Si chiude un ciclo durato 30 anni

Leggi su Sportface.it

con effetto immediato nonpiù le. Ad annunciarlo, al termine del Consiglio Federale odierno che si è tenuto a Roma, è stato il nuovo presidenteFeder, Andrea Facci. “Ho ritenuto, anche per le note vicende di cronaca, di non confermare l’attuale direzione tecnicasezione, che assumerò io ad interim fino al 30 giugno. Vorrei dare un taglio diverso a questa organizzazione – ha spiegato in conferenza stampa il numero unoFGI -. Per questo, è stata votata all’unanimità la risoluzione anticipata del contratto con la direttrice tecnicaNazionale di: si conclude così una gestione tecnica durata più di 30, che negli ultimi mesi dopo le vicende che tutti conosciamo aveva garantito la continuità portando le Farfalle ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ma ora abbiamo deciso che ilsi sia esaurito e anche la squadra grazie ai nuovi innesti ha bisogno di guardare al futuro.