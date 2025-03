Ginnastica artistica | da domani al via a Stoccarda il Torneo Internazionale DTB Pokal

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto aper la 40esima edizione dell’EnBW DTBCup, uno degli appuntamenti più importanti della stagione della. Il tradizionaletedesco, che si svolgerà dal 27 al 30 marzo, celebra quest’anno un importante anniversario che sarà festeggiato da oltre 20 mila spettatori nei quattro giorni di competizioni individuali, a coppie miste e squadre.Ilin programma alla Porsche Arena divede in gara ben 24 nazioni, con oltre 200 ginnaste e ginnasti da tutto il mondo. Le gare cominceranno giovedì 27 marzo con la sfida a squadre maschile con la formula del 5-4-3 (5 ginnasti nel team, 4 salgono su ciascun attrezzo, 3 i migliori punteggi che entrano nel calcolo finale). Venerdì 28 saranno in programma le competizioni junior maschili e senior femminili, mentre il sabato sarà la volta in pedana delle junior femminili e le coppie miste.