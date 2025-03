Dilei.it - Gianluca Guidi: “Sinatra? Un pilastro della musica. Mio padre Johnny Dorelli, un esempio con la sua vita”

Leggi su Dilei.it

Dopo essere stato a Roma al Teatro Golden,prosegue il tour con lo spettacolo. The man and his music, uno omaggio al grande artista, una vera e propria icona del Novecento.Un omaggio a Frankchefa con un grande show, accompagnato da un trio di famosi jazzisti, al pianoforte Stefano Sabatini, al contrabbasso Dario Rosciglione, alla batteria Marco RovinelliIn questo racconto in prosa eracconta aneddoti sulladi Frank, dai rapporti con la famiglia Kennedy alle tormentate relazioni amorose, curiosità e l’immancabile (in questo caso un cameo) presenza “virtuale” nei racconti, di suo, che dopo aver vissuto per più di un decennio a New York negli anni d’oro del dopoguerra, incide tornato in Italia numerosi brani di Frank, tradotti in lingua italiana.